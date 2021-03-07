Лиза Арзамасова публично опозорилась на мероприятии

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова рассказала в Сети о курьезном случае, который произошел с ней во время церемонии награждения. Звезда была ведущей, ей принесли длинный текст, с который она должна была ознакомиться заранее. Актриса рассказала: «Один из длинных, как назло, часто повторяющихся в тексте терминов, никак мне не давался. Ну не выговариваю, и всё тут! Весь вечер накануне повторяла его, как скороговорку во всех возможных комбинациях и предложениях, чтобы не обидеть людей в зале. За час до мероприятия, как это часто водится, мне в гримерку принесли новый текст. И это моё «любимое» слово встречалось в нём ещё чаще и в новых контекстах... На сцене в торжественной обстановке перед лицом уважаемой публики и министром отрасли при первом же упоминании термина язык мой завернулся в трубочку и выговорить его не смог... Мой великодушный соведущий сказал какую-то остроумную шутку-оправдание, мол «молода ещё Елизавета, чтобы знать, что это такое», и ... при повторе слова, тоже на нем несколько раз споткнулся. Так мы и спотыкались все три часа церемонии на одном и том же. Какие-то другие «веселые ляпы» уже были настолько незначительны на фоне этого многослойного слова, что остались замеченными только в нашей «внутренней кухне». А нас уже можно было спасти только если всем залом хором выговаривать многоэтажный термин. ))) Надеюсь, что хоть в жизни он мне не пригодится. Тем не менее атмосфера вечера была прекрасная, нас благодарили за душевно проведённую церемонию, а когда я переступила порог гримерки после окончания мероприятия, я просто легла на пол, потому что, даже сидя на стуле, меня штормило от чувства ответственности».