Лиза Арзамасова прокомментировала чрезмерную открытость современного поколения

В своем блоге актриса порассуждала о том, нужно ли делиться с подписчиками абсолютно всем, что происходит в жизни, как это принято сегодня.

««Они же все фотографируют! Сумасшедшее поколение! Они даже еду снимают перед тем, как ее съесть. Вот в наше время»... Знакомо? И в целом, хочется согласиться и как-то с осуждением отнестись к этому фотографированию и съемки всего и везде, НО! Я вдруг испытала чувство благодарности и восторга!

Мы - первое полностью, в мельчайших деталях, задокументированное поколение! Никакой другой отрезок жизни людей до нас не был так ярко представлен. Если в раскопках (реальных или сетевых) через 1000 лет найдутся все эти фото и видео, то о нас можно понять и рассказать - все!», – написала звезда.