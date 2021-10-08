Лиза Арзамасова прокомментировала чрезмерную открытость современного поколения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova
В своем блоге актриса порассуждала о том, нужно ли делиться с подписчиками абсолютно всем, что происходит в жизни, как это принято сегодня.
««Они же все фотографируют! Сумасшедшее поколение! Они даже еду снимают перед тем, как ее съесть. Вот в наше время»... Знакомо? И в целом, хочется согласиться и как-то с осуждением отнестись к этому фотографированию и съемки всего и везде, НО! Я вдруг испытала чувство благодарности и восторга!
Мы - первое полностью, в мельчайших деталях, задокументированное поколение! Никакой другой отрезок жизни людей до нас не был так ярко представлен. Если в раскопках (реальных или сетевых) через 1000 лет найдутся все эти фото и видео, то о нас можно понять и рассказать - все!», – написала звезда.
При этом актриса призвала сохранять самые важные, личные и интимные моменты при себе, ведь на фоне всеобщей открытости они покажутся еще более важными.
«Естественное желание оставить какие-то интимные моменты для себя в такой открытости кажутся еще более нормальными. Даже по «закрытости» можно сделать свои выводы. Вот... А выводы, главное, делать самим. Вот эту способность надо сохранить и не потерять. Потому что навязанного много. Выводы можно сделать даже по обрывку и обломку, по жесту и по улыбке...», - объяснила Лиза.
Фото: Instagram