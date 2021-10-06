Лиза Арзамасова призналась в зависимости от социальных сетей

Лиза отметила, что во время глобального сбоя, который 4 октября взбудоражил весь мир, она была занята ребенком и не смогла вовремя оценить весь масштаб ситуации. Но актриса отметила, что жизнь без социальных сетей в наше время невозможна.

«Вроде как и на природе, и дышаться должно легко, и небо яркое над головой, а ты — на крючке. Мы живем на таких скоростях, в такой зоне комфорта связи, на которых "не дозвониться" до абонента нереально. Не успеешь взять трубку, современный телефон обязательно уведомит тебя о том, что тебе звонили. Обмен информацией стремительный. Максимально удобные электронная почта по работе, WhataApp (и прочие), который позволяет отправлять кучу фото и видео, налажена видеосвязь. Инстаграм помогает не только общаться, но и зарабатывать», — продолжила актриса.

Недавно артистка вернулась на работу в театр впервые после рождения сына.