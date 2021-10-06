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Лиза Арзамасова призналась в зависимости от социальных сетей

Недавно ставшая мамой 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» и супруга фигуриста Ильи Авербуха Лиза Арзамасова поделилась архивным снимком и рассказала о том, как на ее жизнь влияют социальные сети и гаджеты. Актриса призналась, что в эру современных технологий очень сложно обходиться без Instagram и других приложений для общения и заработка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова

Фото: @liza_arzamasova/Instagram

«Ну хорошо же сидеть на траве? Текст читать с листа, а не с планшета, книжку листать бумажную, а не скачивать. И связь не берет, даже мобильная. Звучит славно с одной стороны, но с другой — именно здесь, в социальной сети, я пишу сейчас и общаюсь с вами. Пусть будет все: и книга, зачитанная поколениями, и мгновенная связь через спутник с любой точкой мира. Без сбоев», — написала под архивным фото актриса.

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Лиза отметила, что во время глобального сбоя, который 4 октября взбудоражил весь мир, она была занята ребенком и не смогла вовремя оценить весь масштаб ситуации. Но актриса отметила, что жизнь без социальных сетей в наше время невозможна.

«Вроде как и на природе, и дышаться должно легко, и небо яркое над головой, а ты — на крючке. Мы живем на таких скоростях, в такой зоне комфорта связи, на которых "не дозвониться" до абонента нереально. Не успеешь взять трубку, современный телефон обязательно уведомит тебя о том, что тебе звонили. Обмен информацией стремительный. Максимально удобные электронная почта по работе, WhataApp (и прочие), который позволяет отправлять кучу фото и видео, налажена видеосвязь. Инстаграм помогает не только общаться, но и зарабатывать», — продолжила актриса.

Недавно артистка вернулась на работу в театр впервые после рождения сына.

Фото и видео: Instagram