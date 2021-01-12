Лиза Арзамасова поделилась нежным фото на берегу моря: «Повезло Илье!»
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Лиза Арзамасова очаровала своих поклонников, опубликовав в Instagram очень нежное и атмосферное фото из своего отпуска, который она проводит на берегу Черного моря вместе со своим супругом Ильей Авербухом и его сыном Мартином.
На фотографии актриса сидит на берегу в пастельно-розовом топе с низким декольте, широких брюках и куртке.
Поклонники Арзамасовой засыпали ее комплиментами — молодая актриса, недавно вышедшая замуж, пользуется большой любовью у пользователей Сети:
«А фотография такая нежная и весенняя, даже и не скажешь, что зима! Вы словно добрая фея на этом фото, такой добрый и светлый взгляд , столько в нем доброты и заботы!», «Нежное фото талантливой и прекрасной девушки!», «Ну очень-очень красивая! Лизонька, вы из тех людей, у которых красота идёт прежде всего изнутри, и эта внутренняя красота чувствуется, она исходит от вас и усиливает красоту внешнюю!!! Просто тихо радуешься глядя на вас!», «Повезло Илье! Ему досталась такая прекрасная девочка - нежная , красивая , умная , молодая и вообще суперская девчонка», «Все еще вижу в тебе маленькую Галину Сергеевну», «Благородная! Красивая!», «Гармония во всем!».
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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