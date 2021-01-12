Лиза Арзамасова поделилась нежным фото на берегу моря: «Повезло Илье!»

Лиза Арзамасова очаровала своих поклонников, опубликовав в Instagram очень нежное и атмосферное фото из своего отпуска, который она проводит на берегу Черного моря вместе со своим супругом Ильей Авербухом и его сыном Мартином.

На фотографии актриса сидит на берегу в пастельно-розовом топе с низким декольте, широких брюках и куртке.