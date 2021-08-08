Лишенный прав Элджей прокатился по Нижнему Новгороду на БТР

Примечательно, что на бронетранспортер была нанесена надпись «Олег Щеглов». Это имя героя ироничных TikTok-роликов об общественном деятеле, якобы заботящемся о народе.

напомним, что рэпера лишили прав после того, как он отказался проходить медосвидетельствование, будучи задержанным по подозрению в пьяном вождении. Также его обязали заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.