passion.ru

Лишенный прав Элджей прокатился по Нижнему Новгороду на БТР

27-летний рэпер весело провел время после концерта в городе-миллионнике. В Сети появился ролик, на кадрах которого видно, как Элджей, поднявшись из люка бронетранспортера, танцует и машет поклонникам. При этом на заднем плане звучит его песня «Первая полоса», которая вышла вскоре после лишения рэпера водительских прав. Тогда рэп-исполнителя заподозрили в том, что он сел за руль пьяным, и лишили прав до 2023 года.
Лишенный прав Элджей прокатился по Нижнему Новгороду на БТР

Рэпер Элджей удивил нижегородских поклонников, прокатившись по улицам города на БТР. 27-летний супруг телеведущей Насти Ивлеевой накануне давал там концерт, а затем решил развеяться необычным образом. Примечательно, что за руль бронетранспортера Элджей садиться не стал — месяц назад назад его лишили водительских прав на срок до февраля 2023 года.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк)

Фото: Instagram

Кадры, появившиеся в соцсетях, сопровождает фрагмент песни рэпера «Первая полоса». Композиция как раз посвящена скандальному поведению исполнителя.

Примечательно, что на бронетранспортер была нанесена надпись «Олег Щеглов». Это имя героя ироничных TikTok-роликов об общественном деятеле, якобы заботящемся о народе.

напомним, что рэпера лишили прав после того, как он отказался проходить медосвидетельствование, будучи задержанным по подозрению в пьяном вождении. Также его обязали заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram