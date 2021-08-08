Лишенный прав Элджей прокатился по Нижнему Новгороду на БТР
Рэпер Элджей удивил нижегородских поклонников, прокатившись по улицам города на БТР. 27-летний супруг телеведущей Насти Ивлеевой накануне давал там концерт, а затем решил развеяться необычным образом. Примечательно, что за руль бронетранспортера Элджей садиться не стал — месяц назад назад его лишили водительских прав на срок до февраля 2023 года.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Кадры, появившиеся в соцсетях, сопровождает фрагмент песни рэпера «Первая полоса». Композиция как раз посвящена скандальному поведению исполнителя.
Примечательно, что на бронетранспортер была нанесена надпись «Олег Щеглов». Это имя героя ироничных TikTok-роликов об общественном деятеле, якобы заботящемся о народе.
напомним, что рэпера лишили прав после того, как он отказался проходить медосвидетельствование, будучи задержанным по подозрению в пьяном вождении. Также его обязали заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Фото и видео: Instagram
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