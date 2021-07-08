Элджея лишили водительских прав, Ивлеева следующая?

Стоит напомнить, что после серьезной аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, правоохранительные органы присмотрелись поближе к блогерам, которые нарушают правила дорожного движения и гоняют на дорогах машинах. Многих даже внесли в специальный антирейтинг.

В нем оказалась и супруга Элджея Настя Ивлеева. Заядлая автомобилистка, она не только устраивает гонки на Lamborghini на пару с Элджеем, но и копит штрафы за нарушение скоростного режима.

Есть у Насти проблемы и с парковкой – ее автомобиль не раз эвакуировали с московских улиц. Теперь, когда Элджей остался без прав, Ивлеевой явно стоит быть осторожнее.