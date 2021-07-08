Элджея лишили водительских прав, Ивлеева следующая?
В конце мая рэпер Элджей попался сотрудникам ГИБДД, которые заподозрили, что звезда ездит за рулем в нетрезвом виде. Их опасения усугубились, когда Элджей отказался пройти медосвидетельствование.
Это стоило музыканту 30 тысяч рублей, а в течение года и семи месяцев он не сможет сесть за руль.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sayonaraboy
Элджей очень старался представить свое задержание, как перформанс, но не вышло – оказалось, что все вполне настоящее.
Стоит напомнить, что после серьезной аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, правоохранительные органы присмотрелись поближе к блогерам, которые нарушают правила дорожного движения и гоняют на дорогах машинах. Многих даже внесли в специальный антирейтинг.
В нем оказалась и супруга Элджея Настя Ивлеева. Заядлая автомобилистка, она не только устраивает гонки на Lamborghini на пару с Элджеем, но и копит штрафы за нарушение скоростного режима.
Есть у Насти проблемы и с парковкой – ее автомобиль не раз эвакуировали с московских улиц. Теперь, когда Элджей остался без прав, Ивлеевой явно стоит быть осторожнее.
Фото: Instagram
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