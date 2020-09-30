Лили Коллинз похвасталась помолвочным кольцом с роскошным бриллиантом: «Мой главный аксессуар»
Фото: www.instagram.com/lilyjcollins/
Молодая актриса Лили Коллинз показала в своем Instagram колечко с бриллиантом, которое получила по случаю помолвки от своего жениха, молодого режиссера Чарли Макдауэлла.
«Мой новый любимый аксессуар», — подписала пост актриса.
Несколько дней назад молодая пара объявила о помолвке. Актриса опубликовала фотографии, на которых Чарли делает ей предложение. Лили ответила согласием, добавив, что она ждала его всю жизнь, и готова провести вместе с ним остаток жизни.
Отношения пары длятся всего год — 37-летний режиссер и 31-летняя актриса провели вместе самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, и поняли, что созданы друг для друга.
Поклонники актрисы активно поздравляют ее в комментариях. «Королева и ее диадема», «Красота», «Фотография на миллион долларов», «Самый красивый аксессуар», «Тебе очень идет», — девушку буквально засыпали комплиментами.
Новость о помолвке Макдауэлла и Коллинз изумила общественность. Обе звезды широко известны своими громкими романами. Лили Коллинз известна своими отношениями с первым красавчиком Голливуда — Заком Эфроном.
Макдауэлл же встречался со многими яркими актрисами и певицами, среди которых Хиллари Дафф, звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк и актриса Руни Мара, которая совсем недавно стала мамой.
Фото и видео: Instagram Лили Коллинз
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