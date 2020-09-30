passion.ru

Лили Коллинз похвасталась помолвочным кольцом с роскошным бриллиантом: «Мой главный аксессуар»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Лили хвастается колечком

Фото: www.instagram.com/lilyjcollins/

Ранее актриса объявила о помолвке с молодым режиссером Чарли Макдауэллом.

Молодая актриса Лили Коллинз показала в своем Instagram колечко с бриллиантом, которое получила по случаю помолвки от своего жениха, молодого режиссера Чарли Макдауэлла.

«Мой новый любимый аксессуар», — подписала пост актриса.

Несколько дней назад молодая пара объявила о помолвке. Актриса опубликовала фотографии, на которых Чарли делает ей предложение. Лили ответила согласием, добавив, что она ждала его всю жизнь, и готова провести вместе с ним остаток жизни.

Отношения пары длятся всего год — 37-летний режиссер и 31-летняя актриса провели вместе самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, и поняли, что созданы друг для друга.

Поклонники актрисы активно поздравляют ее в комментариях. «Королева и ее диадема», «Красота», «Фотография на миллион долларов», «Самый красивый аксессуар», «Тебе очень идет», — девушку буквально засыпали комплиментами.

Новость о помолвке Макдауэлла и Коллинз изумила общественность. Обе звезды широко известны своими громкими романами. Лили Коллинз известна своими отношениями с первым красавчиком Голливуда — Заком Эфроном.

Макдауэлл же встречался со многими яркими актрисами и певицами, среди которых Хиллари Дафф, звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк и актриса Руни Мара, которая совсем недавно стала мамой.

Фото и видео: Instagram Лили Коллинз

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!