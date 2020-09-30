Лили Коллинз похвасталась помолвочным кольцом с роскошным бриллиантом: «Мой главный аксессуар»

Молодая актриса Лили Коллинз показала в своем Instagram колечко с бриллиантом, которое получила по случаю помолвки от своего жениха, молодого режиссера Чарли Макдауэлла.

«Мой новый любимый аксессуар», — подписала пост актриса.

Несколько дней назад молодая пара объявила о помолвке. Актриса опубликовала фотографии, на которых Чарли делает ей предложение. Лили ответила согласием, добавив, что она ждала его всю жизнь, и готова провести вместе с ним остаток жизни.

Отношения пары длятся всего год — 37-летний режиссер и 31-летняя актриса провели вместе самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, и поняли, что созданы друг для друга.