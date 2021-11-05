Лидия Федосеева-Шукшина обвинила свою помощницу в краже кольца с бриллиантом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Лидия Федосеева-Шукшина назвала человека, похитившего все ее деньги — 470 тысяч рублей и 2 миллиона евро, а также драгоценности, среди которых было кольцо с бриллиантом. По словам артистки, виновница — ее помощница Татьяна Парамонова. Об этом сообщает ФАН.
Женщина связалась с помощницей, потребовав вернуть украденные ценности, а также снова обратилась к адвокатам, которые защищали ее в скандальном судебном процессе с Бари Алибасовым.
«По подсчетам Ольги, с карты было списано порядка 470 тысяч рублей. Установлено, что указанные денежные средства были сняты в банкомате без присутствия Федосеевой-Шукшиной. Куда и кем были потрачены эти деньги, выясняют следователи в рамках проведения доследственной проверки», — цитирует издание адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлию Вербицкую-Линник.
Также Федосеева-Шукшина рассказала, что женщина нарочно поссорила ее с дочерью Ольгой и распускала об актрисе слухи — а после воспользовалась ситуацией, чтобы завладеть ценностями.
Ранее актриса сумела отсудить квартиру, подаренную Бари Алибасову. Федосеева-Шукшина передала свою квартиру в Москве в собственность своего супруга с расчетом на то, что тот передаст жилье ее внукам в память о бабушке, тот же подарил квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.