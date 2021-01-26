Лидия Федосеева-Шукшина отсудила квартиру, подаренную Бари Алибасову

Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось отсудить квартиру, которая была подарена Бари Алибасову. Рассмотрение апелляции завершилось в Московском городском суде.

«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения», — рассказала журналистам адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, Алибасова-Шукшина осталась удовлетворена этим решением.

При этом, Следственный комитет в возбуждении дела в отношении Алибасова отказал за отсутствием состава преступления.

Так, Алибасова-Шукшина передала свою квартиру в Москве в собственность своего супруга Бари Алибасова с расчетом на то, что тот передаст жилье ее внукам в память о бабушке. Алибасов же подарил квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.

Кроме того, на этой неделе Федосеева-Шукшина удивила всех заявлением о том, что намерена отменить развод с Бари Алибасовым из-за состояния его здоровья.

Ранее народная артистка призналась журналистам, что известие о молодой любовнице Алибасова стало для нее настоящим ударом.