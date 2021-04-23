Лидера группы Rammstein заметили на свидании с россиянкой в кафе

Как уточнил автор снимка, пара общалась, как и все на свидании. Линдеманн и блондинка улыбались друг другу, смеялись, а также сидели близко друг к другу.

«На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно», — подчеркнул он в разговоре с KP.Ru.

Долгое время немецкому музыканту приписывали роман с украинской певицей Светланой Лободой. Журналисты считают, что исполнительница родила от Линдеманна дочь Тильду в 2018 году. Позже сама Лобода призналась, что не может разглашать информацию о личной жизни с солистом немецкой группы, согласно контракту. В 2019 году Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein. В Сети появился ролик проекта Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена Lindeman-Frau & Mann (нем. женщина и мужчина, — прим. ред.), в котором Светлана исполнила главную роль.