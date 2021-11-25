Лера Кудрявцева резко высказалась против принудительной вакцинации: «Мы не товар!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @leratv
«Прививки должны быть добровольными! Мы не товар! Соблюдайте конституционные права!», — заявляет телеведущая в своем посте.
Однако не все подписчики экс-возлюбленной Сергея Лазарева поддержали ее мнение. В комментариях под постом прокатилась волна недовольства. «Ужасно слышать такое... Вас надо отправить поработать в красную зону, может тогда ум проснулся бы... отписываюсь от Вас...», — пишет одна из подписчиц артистки.
С Лерой Кудрявцевой согласилась блогер Екатерина Одинцова. «Согласна, я вот добровольно привилась и потом легко переболела. Но я хочу иметь право выбора, как быть со своим здоровьем!», — поддерживает она высказывание теледивы.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель также выступила на стороне Леры. «Победить свой страх — это победа, дорогая!», — пишет певица.
Напомним, что ранее Кате Лель, в числе многих других звезд российской эстрады, написали коллективное письмо врачи российских больниц, которые призывали знаменитостей, открыто высказывающих свое мнение в отношении отмены принудительной вакцинации, посетить красные зоны больниц для изменения своего мнения.
Фото: Instagram, Global Look press