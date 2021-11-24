Кучера ответил на предложение врачей посетить красную зону: «Не понимаю смысла этого похода»

Среди указанных в письме находились такие личности, как Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, Сергей Кургинян, Мария Шукшина, Наталья Ветлицкая, Вячеслав Лысаков, Егор Бероев, Константин Кинчев, Оскар Кучера, Катя Лель и Юрий Лоза. Врачи в официальном документе сообщили, что знаменитости являются противниками вакцинации и пригласили их посетить красную зону, чтобы лично убедиться в том, к чему может привести отказ от прививки. «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — сообщается в письме, которое опубликовал Telegram-канал 360tv.

Свой ответ дал 47-летний телеведущий Оскар Кучера. Он заявил, что является противником лишь принудительной вакцинации. «Я борюсь только с одним — не заставляйте никого. Объясняйте, доводите, берите ответственность», — отмечает свою позицию Кучера.

Телеведущий заявляет, что он ни разу не говорил о том, что ковида не существует, и отказался от «приглашения». «Я не понимаю смысла этого похода. Я ни разу не отрицал болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом, — сообщил Кучер и добавил, что его мама по своему желанию уже сделала прививку. — Если моя мама захотела привиться, я уважаю ее выбор, она пошла и привилась».

В ноябре 2021 года статистика заболевших коронавирусной инфекцией значительно возросла, по сравнению с данными от марта того же года. С самого начала месяца фиксируется прирост заболевших ковидом — боле 30 тысяч человек ежедневно.