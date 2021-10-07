Леонид Якубович впервые прокомментировал роман с помощницей на «Поле чудес»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Леонид Якубович стал гостем шоу «Алена, блин!» и ответил на вопросы, которые очень интересуют его поклонников, — какие у него сейчас отношения с супругой Мариной, живут ли они вместе и были ли у него служебные романы на площадке «Поле чудес».
На вопрос о том, правда ли, что Якубович не живет с женой, он ответил однозначно:
«Это все вранье», — отметил он и объяснил, откуда взялись эти слухи.
Около 20 лет назад ему подарили земельный участок, на котором за эти годы они построили дом.
«Но сейчас, с моей работой, я просто не могу каждый день ездить туда-обратно. Поэтому, когда у меня запись, спектакль или что-то еще, я остаюсь ночевать в Москве», — объяснил он, отметив, что в остальное время он живет вместе с супругой, с которой все хорошо. При этом сын и дочь Якубовича уже живут отдельно.
Как оказалось, отношений с девушкой, которая открывает буквы в «Поле чудес», о которых говорили его поклонники, у него тоже нет.
«Это мне очень нравится. Во-первых, у нее двое детей. Нет, про это писали только один раз, потом они угомонились. А с этой Риммой… Ну писали. Потом угомонились, сразу», — посмеялся он.
Якубович добавил, что никаких претензий со стороны жены по этому вопросу не было, поскольку все сразу поняли, в чем тут дело. С самой Риммой они тоже не обсуждали этот роман.
«Да что мы, сумасшедшие, что ли? Хихикнули и пошли дальше. У нее семья была и есть. Они замечательно живут».
Фото: Global Look press