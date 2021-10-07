Леонид Якубович впервые прокомментировал роман с помощницей на «Поле чудес»

Леонид Якубович стал гостем шоу «Алена, блин!» и ответил на вопросы, которые очень интересуют его поклонников, — какие у него сейчас отношения с супругой Мариной, живут ли они вместе и были ли у него служебные романы на площадке «Поле чудес».

На вопрос о том, правда ли, что Якубович не живет с женой, он ответил однозначно:

«Это все вранье», — отметил он и объяснил, откуда взялись эти слухи.

Около 20 лет назад ему подарили земельный участок, на котором за эти годы они построили дом.