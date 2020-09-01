Длинные красные волосы, тату на плече: как выглядит красавица-дочь 75-летнего Леонида Якубовича

Леонид Якубович во второй раз стал отцом в зрелом возрасте. Когда у него с третьей женой Мариной родилась Варвара, телеведущему было уже 53 года, а супруге — 35.

С детства Варя занималась верховой ездой, танцами и рисованием, изучала иностранные языки. После школы Варвара поступила на факультет журналистики МГИМО. И, хотя девочка росла в известной и обеспеченной семье, она не стала «золотым ребенком» в привычном понимании.

Сейчас 22-летняя девушка выглядит весьма экстравагантно. Она несколько раз экспериментировала с внешностью, перекрашивая волосы в яркие цвета, на плече Варвары красуется большая татуировка.