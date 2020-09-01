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Длинные красные волосы, тату на плече: как выглядит красавица-дочь 75-летнего Леонида Якубовича

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Леонид Якубович с дочерью Варварой, 2015 год

Фото: Starface

Летом Леонид Якубович отметил юбилей, но из-за сложной эпидемиологической обстановки, шоумен отменил большое торжество. Его поздравили лишь члены семьи и самые близкие. Кстати, 22-летняя дочь Якубовича выросла настоящей красавицей с необычными увлечениями.

Леонид Якубович во второй раз стал отцом в зрелом возрасте. Когда у него с третьей женой Мариной родилась Варвара, телеведущему было уже 53 года, а супруге — 35.

С детства Варя занималась верховой ездой, танцами и рисованием, изучала иностранные языки. После школы Варвара поступила на факультет журналистики МГИМО. И, хотя девочка росла в известной и обеспеченной семье, она не стала «золотым ребенком» в привычном понимании.

Сейчас 22-летняя девушка выглядит весьма экстравагантно. Она несколько раз экспериментировала с внешностью, перекрашивая волосы в яркие цвета, на плече Варвары красуется большая татуировка.

Варвара Якубович

Фото: www.instagram.com/umi_coral/

Девушка увлекается пением, записывает треки в студии и о своих успехах рассказывает подписчикам. Кроме того, дочь Леонида Якубовича увлекается косплеем, примеряет разные яркие образы во время фотосессий.

Пару недель назад Варвара перекрасила волосы в ярко-красный цвет. «Снова Мерида», — сообщила Якубович в Instagram.

«Класс!», «Тебе очень идет», — похвалили необычную красавицу в комментариях.

У Леонида Якубовича, кроме Вари, есть 47-летний сын Артем. Он, как и отец, работает на «Первом канале». Внучка телеведущего всего на два года младше его дочери.

Фото и видео: Instagram Варвары и Леонида Якубович, Starface, Boris Kavashkin/ Global Look press

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