Длинные красные волосы, тату на плече: как выглядит красавица-дочь 75-летнего Леонида Якубовича
Фото: Starface
Леонид Якубович во второй раз стал отцом в зрелом возрасте. Когда у него с третьей женой Мариной родилась Варвара, телеведущему было уже 53 года, а супруге — 35.
С детства Варя занималась верховой ездой, танцами и рисованием, изучала иностранные языки. После школы Варвара поступила на факультет журналистики МГИМО. И, хотя девочка росла в известной и обеспеченной семье, она не стала «золотым ребенком» в привычном понимании.
Сейчас 22-летняя девушка выглядит весьма экстравагантно. Она несколько раз экспериментировала с внешностью, перекрашивая волосы в яркие цвета, на плече Варвары красуется большая татуировка.
Фото: www.instagram.com/umi_coral/
Девушка увлекается пением, записывает треки в студии и о своих успехах рассказывает подписчикам. Кроме того, дочь Леонида Якубовича увлекается косплеем, примеряет разные яркие образы во время фотосессий.
Пару недель назад Варвара перекрасила волосы в ярко-красный цвет. «Снова Мерида», — сообщила Якубович в Instagram.
«Класс!», «Тебе очень идет», — похвалили необычную красавицу в комментариях.
У Леонида Якубовича, кроме Вари, есть 47-летний сын Артем. Он, как и отец, работает на «Первом канале». Внучка телеведущего всего на два года младше его дочери.
Фото и видео: Instagram Варвары и Леонида Якубович, Starface, Boris Kavashkin/ Global Look press
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