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Любовь Толкалина, Елена Летучая, Глафира Тарханова и другие звезды бьют тревогу из-за лесных пожаров в Сибири

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Российские знаменитости встали на защиту лесов.

Трагедия, которая происходит в данный момент в России, не дает многим людям оставаться равнодушными. Звезды поддержали флешмоб в защиту горящих лесов.

«Доброго дня. Ужасающие новости из Сибири: "Уже 2 недели люди в дыму и в пожарах! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Огонь охватил более 1,5 млн ГА леса. Чиновники посчитали, что возможный ушерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Речь не о деньгах и политике. А о ЛЮДЯХ, которые живут там и дышат этим". Поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям живущим там. ЭТО НАША СТРАНА. Поддержите ФлэшМоб! Друзья! Коллеги! #флэшмоб #Сибирь #сибирьгорит #гориттайга #пожар #потушитесибирь #потушитепожарысибири», — написала актриса Глафира Тарханова.

Музыкант Василий Вакуленко (Баста) опубликовал в своем блоге страшное видео:

«Страна!!!! Просыпайся Москва!!!!!Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла почти на 200 тыс. га. Огонь уже охватил более 1,5 млн га леса. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Ребят, что делать будем? Неужели молчать? пишите сюда и присылайте в лс что там у вас происходит , я сама только что с Урала и там тоже видела сгоревший лес вдоль дорог...... давайте только не о политике а о том , как помочь хотя бы неравнодушием. Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. это Катастрофа , которая происходит сию минуту ! я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь #helpsiberia #siberia», — пишет Любовь Толкалина.

Елена Летучая, Гарик Мартиросян и многие другие также опубликовали фото и видео в попытке обратить внимание как можно большего количества людей к проблеме и общими силами защитить легкие нашей страны.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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