«Ленин жив»: Гарик Харламов удивил подписчиков новым имиджем

Гарик Харламов похвастался в Instagram преодолением цифры в шесть миллионов подписчиков и продемонстрировал новый имидж: «6 миллионов подписчиков !!! Браво 👏 вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом (главный герой сериала «Во все тяжкие» — прим.ред.). Say my name! 6 миллионов это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади 5 миллионов, впереди 7!».