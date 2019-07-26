passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ленин жив»: Гарик Харламов удивил подписчиков новым имиджем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Instagram Гарика Харламова
Шоумен похвастался преображением.

Гарик Харламов похвастался в Instagram преодолением цифры в шесть миллионов подписчиков и продемонстрировал новый имидж: «6 миллионов подписчиков !!! Браво 👏 вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом (главный герой сериала «Во все тяжкие» — прим.ред.). Say my name! 6 миллионов это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади 5 миллионов, впереди 7!».

«Ленин после ссылки в KFC», — иронизирует Гарик Мартиросян.

«Ленин жив», «Тут ты похож на извращенца», «Траволта», «Аж интересно какое будет Перевоплощение на 7 миллионов…», «Тарас Бульба - белорусский Тарас!!!)))», «Владимир Ильич?!?!?!», «Это face app?», «На Траволту похож», — упражняются в остроумии подписчики Гарика Харламова.

Стоит отметить, что на днях сменой имиджа поклонников удивил Дима Билан. Певец стал блондином. Новый образ артиста вызвал жаркие споры – Диму сравнили с молодым Джонни Деппом и назвали копией Сергея Аморалова из группы «Отпетые мошенники».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Ben Leuner/AMC/Globallookpress

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!