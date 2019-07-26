«Ленин жив»: Гарик Харламов удивил подписчиков новым имиджем

Гарик Харламов похвастался в Instagram преодолением цифры в шесть миллионов подписчиков и продемонстрировал новый имидж: «6 миллионов подписчиков !!! Браво 👏 вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом (главный герой сериала «Во все тяжкие» — прим.ред.). Say my name! 6 миллионов это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади 5 миллионов, впереди 7!».
«Ленин после ссылки в KFC», — иронизирует Гарик Мартиросян.
«Ленин жив», «Тут ты похож на извращенца», «Траволта», «Аж интересно какое будет Перевоплощение на 7 миллионов…», «Тарас Бульба - белорусский Тарас!!!)))», «Владимир Ильич?!?!?!», «Это face app?», «На Траволту похож», — упражняются в остроумии подписчики Гарика Харламова.
Стоит отметить, что на днях сменой имиджа поклонников удивил Дима Билан. Певец стал блондином. Новый образ артиста вызвал жаркие споры – Диму сравнили с молодым Джонни Деппом и назвали копией Сергея Аморалова из группы «Отпетые мошенники».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Ben Leuner/AMC/Globallookpress
Видео: Instagram
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