37-летний Дима Билан покрасился в блонд и стал копией молодого Джонни Деппа

Поклонники Димы Билана, казалось бы, уже привыкли к его экспериментам с внешностью. Он носил бородку и сбривал ее, примерял длинные локоны, становился лысым. Когда артист покрасился в блонд, удивились все.
«В этот раз я на светлой стороне», — написал он.
Одним из первых коллегу поздравил Николай Басков: «Привет блондинам», — написал он.
Поклонники сравнили артиста с Джонни Деппом и солистом группы «Отпетые мошенники».
«Неожиданно. Реально покрасились или фотошоп?», «Сначала подумал что это Депп», «Джони Депп?», «Джек Воробей», «Ой...на Рикки Мартина похожи», «Такой хорошенький цыпленочек», «Помните группу "Отпетые мошенники"? Был там Апельсин (Сергей Амаралов) а потом была группа Plazma... вобщем... как не поверни, 90-ые Вас преследуют», «Стал похож на парня из "Отпетых мошенников"», «Ранний Аморалов», «Да ладно... Вот это психанул... Но что то в этом есть», — обсуждают они.
А как кажется вам, идет Диме блонд?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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