37-летний Дима Билан покрасился в блонд и стал копией молодого Джонни Деппа

Поклонники Димы Билана, казалось бы, уже привыкли к его экспериментам с внешностью. Он носил бородку и сбривал ее, примерял длинные локоны, становился лысым. Когда артист покрасился в блонд, удивились все.

«В этот раз я на светлой стороне», — написал он.