Лена Темникова показала нестандартный «томатный» макияж, но не все поклонники оценили

Правда, не все фолловеры оценили новые фото певицы. «Вы всегда краситесь дома?», «Глаза грустные», «Wow какой крутой мейк», «Ну так себе», «Лен, как вообще, в целом настроение ? На фото что-то грустная», «Милая хорошая Елена Темникова извини почему грустная дорогая», — пишут в комментариях. Напомним, ранее Елена Темникова призналась, что однажды ей пришлось сделать необычную пластическую операцию. На стол хирургов она легла только для того, чтобы вернуть свою красоту. Долгое время певица боролась с болезнью щитовидной железы, последствия болезни отразились на ее внешности — на лице появились рытвины и шрамы.

Обрести былую красоту ей помогли в Швейцарии, где медики провели необычную процедуру. «Мне рекомендовали взять жир из живота, очистить его в какой-то центрифуге, выделить из него мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы чуть-чуть ушли, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Но доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть»», — рассказала Елена Темникова. Певица также призналась, что стала принимать свою внешность и любить себя такой, какая есть, совсем недавно.