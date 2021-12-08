Лена Катина рассказала о своем новом возлюбленном: «Он — мужчина моей мечты»

Лена Катина стала гостьей YouTube-шоу «Дерзкая готовка», ведущей которого является Ляйсан Утяшева. Гимнастка задала певице несколько вопросов, касающихся ее личной жизни, на которые та ответила ей с некоторой долей откровенности.

Экс-участница группы «Тату» рассказала о том, что мечтает вновь выйти замуж и очень хочет родить еще детей — Катина уже воспитывает сына Мишу, который появился на свет в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Про новый роман Лена откровенничает нечасто, однако все же рассказала о том, что ее нынешний партнер является идеальным для нее во всех смыслах. «Мужчина моей мечты — это мой мужчина. Это относительно новая история и очень новая для меня вещь, поэтому я не готова очень подробно говорить на эту тему. Счастье любит тишину. Я счастлива», — сообщила певица с улыбкой на лице.

Она также отметила, что род деятельности ее молодого человека значительно отличается от того, чем занимается экс-супруг. «Не музыкант и не иностранец. Слава богу», — шутливо поделилась Катина.

Имени своего возлюбленного во время разговора с Ляйсан Лена не называла. Однако, как мы писали ранее, в одном из интервью она призналась в том, что встречается с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, и рассказала историю начала их взаимоотношений.