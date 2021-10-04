Экс-«татушка» Катина встречается с миллионером. Как они познакомились?

Дмитрий — бизнесмен и занимает пост генерального директора и сооснователя компании CloudPayments, а также является советником заместителя председателя правления «Тинькофф» Олега Тинькова, сообщает источник.

Лена Катина познакомилась со своим возлюбленным на дне его рождения. Символично, но именно певица выступала на торжестве в качестве приглашенного артиста.

Мужчина уже одаривает звезду дорогими подарками. Накануне он преподнес любимой серьги ювелирного дома Cartier стоимостью в несколько миллионов рублей. А вскоре пара планирует отправиться в первое романтическое путешествие вместе: «Сейчас мы планируем отправиться в первое совместное путешествие в Стамбул, — рассказала Катина. — Правда, у меня сложный график и удастся выкроить всего 3 дня на эту поездку».

Напомним, что Лена Катина состояла в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем с 2013 по 2019 год и воспитывает 6-летнего сына Александра.