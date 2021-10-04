Экс-«татушка» Катина встречается с миллионером. Как они познакомились?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
«Мы встречаемся с июля этого года, и это, по сути, был служебный роман. Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться. Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом», — рассказала Катина «СтарХиту».
Дмитрий — бизнесмен и занимает пост генерального директора и сооснователя компании CloudPayments, а также является советником заместителя председателя правления «Тинькофф» Олега Тинькова, сообщает источник.
Лена Катина познакомилась со своим возлюбленным на дне его рождения. Символично, но именно певица выступала на торжестве в качестве приглашенного артиста.
Мужчина уже одаривает звезду дорогими подарками. Накануне он преподнес любимой серьги ювелирного дома Cartier стоимостью в несколько миллионов рублей. А вскоре пара планирует отправиться в первое романтическое путешествие вместе: «Сейчас мы планируем отправиться в первое совместное путешествие в Стамбул, — рассказала Катина. — Правда, у меня сложный график и удастся выкроить всего 3 дня на эту поездку».
Напомним, что Лена Катина состояла в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем с 2013 по 2019 год и воспитывает 6-летнего сына Александра.
Фото: Global Look Press