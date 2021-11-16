Лена Катина раскрыла, что разрушило ее брак и готова ли она к новым отношениям

Их сын Александр сейчас общается и с отцом, и с матерью. Перед тем, как разойтись, родители провели с мальчиком беседу и объяснили ему, что и мать и отец его очень любят.

«На мой взгляд, лучше иметь двух счастливых родителей, живущих отдельно, чем пытаться сохранить семью ради ребенка, быть несчастными и постоянно ругаться. При этом нервничать, тихо друг друга ненавидеть, а ведь дети все чувствуют. Главное — не врать ребенку.

Когда разводились, то с Сашей мы проводили беседу. Объясняли, что мама и папа расходятся, но оба его очень любят, у нас будут разные дома, он будет жить с мамой, а папа будет приезжать в гости. Мы в разводе уже два с половиной года, и я точно могу сказать, что для нас так лучше и это было верное решение, но не простое»

Лена признается, что хочет еще детей, хотя выходить замуж при этом необязательно:

«Штамп в паспорте — это не залог личного счастья. Для меня это не принципиально. Я уже была замужем и у меня была свадьба. Мне не важно официальное оформление отношений. Конечно, я хочу еще детей. Время покажет, что будет дальше», – отметила она.