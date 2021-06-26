Легкие МакSим поражены уже на 80%: ситуация стремительно ухудшается
Только вчера сообщалось о том, что легкие введенной в искусственную кому МакSим поражены на 75%, а уже сегодня — появились новые неутешительные данные. Состояние 38-летней российской певицы Марины Абросимовой, которую миллионы поклонников знают под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает стремительно ухудшаться, поражение возросло уже до 80%. И цифра может вырасти в любой момент.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица МакSим попала в больницу неделю назад, большую часть из которой — она провела в искусственной коме и подключенной к аппарату ИВЛ. В первые дни, врачи были настроены крайне положительно и видели в медикоментозной коме только плюсы и возможности организму скорее справиться со страшным заболеванием.
Но сейчас прогнозы больше не радостные. По сведениям «Экспресс газеты», лечащие врачи всерьез опасаются за жизнь певицы: из-за индивидуальных особенностей организм, она практически не реагирует на вводимые препараты и антибиотики. И по документам внутри больницы, МакSим уже определили в группу «КТ-4», включающую в себя пациентов с наиболее сильным поражением легких.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look
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