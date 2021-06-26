Легкие МакSим поражены уже на 80%: ситуация стремительно ухудшается

Но сейчас прогнозы больше не радостные. По сведениям «Экспресс газеты», лечащие врачи всерьез опасаются за жизнь певицы: из-за индивидуальных особенностей организм, она практически не реагирует на вводимые препараты и антибиотики. И по документам внутри больницы, МакSим уже определили в группу «КТ-4», включающую в себя пациентов с наиболее сильным поражением легких.