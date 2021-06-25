Состояние певицы МакSим ухудшилось — поражение легких выросло

Представитель артистки рассказывала, что перед процедурой «отключения» Марина разговаривала с ней и была настроена позитивно. Медики отмечали, что планируют разбудить пациентку, когда показатели восстановятся. Тогда назывались сроки в 3-4 дня. И теперь, на шестой день, стало известно, что певица все еще остается в медикаментозном сне.

Кроме того, как пишет телеграм-канал BAZA, состояние МакSим ухудшилось: поражение легких увеличилось до 75%.

Певицу перевели в условную группу «КТ–4». К ней относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких, сообщает источник.

Напомним, что перед тем, как попасть в больницу, Марина Максимова открыла собственную школу искусств. Как только она почувствовала первые признаки заболевания, сразу сдала тест на коронавирус. И делала это несколько раз с перерывом в пару дней. Все тесты показали отрицательный результат. Тогда она, чтобы не расстраивать поклонников, решила не отменять концерт. Со сцены ее уводили помощники, потому что у артистки поднялась высокая температура, державшаяся несколько дней.

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