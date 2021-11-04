Легендарный камбэк: Саманта Джонс может появиться в продолжении «Секса в большом городе»

В январе этого года стало известно о том, что HBO планирует снять продолжение нашумевшего в 00-е сериала «Секс в большом городе», ремейк получил название «И просто так...». На данный момент отснято уже 10 полноценных серий и подходят к концу съемки целого сезона. Сериал будет выпущен на платформы уже в декабре этого года. Однако в касте не достает одной из главных героинь—Саманты Джонс.

65-летняя Ким Кэтролл отказалась от съемок еще в 2019 году, с разу как только ей поступило предложение о съемках. Актрису не замотивировал даже многомилионный контракт. Кэтролл была категорична.

Свою позицию актриса объяснила тем, что в своем возрасте не хочет ассоциироваться с той «нимфоманкой», каковой она предстала в сериале во время съемок. Также Ким заявила, что не видит смысла в продолжении сериала, а также уже не считает его для себя интересным.

Однако создатели сериала не теряют надежд и все еще мечтают о возвращении к Кэрри, Миранде и Шарлотте их четвертой подруги. Продюсеры заявляют, что готовы в любой момент включить героиню Кэтролл в сценарий, стоит ей только согласиться на участие в проекте.

«Мы все скучаем по Ким, и надеемся, что она вернется во втором сезоне — дверь перед ней никогда не закроется, она важная часть франшизы»,—заявляют создатели сериала западным СМИ.

Как известно на данный момент, согласно сюжету, между Кэрри и Самантой произошел конфликт и Брэдшоу отказалась от услуг подруги, в качестве ее пиар-менеджера, а также прервала с ней всяческое общение. До этого предполагалось, что сценаристы «убьют» Джонс для того, чтобы избавиться от ее горини в сериале. Но эта часть сюжета лишь доказывает, что продюсеры до сих пор ждут, что Ким Кэтролл переменит свое решение.