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Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера

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Леди Гага

Фото: Instagram
Общественность продолжает обвинять певицу в разладе отношений актера и супермодели.

В начале стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер все же расстались. Слухи о том, что у самой красивой пары Голливуда не все в порядке, ходили давно. Однако ни актер, ни супермодель информацию не комментируют до сих пор.

Ирина Шейк на съемках

Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».

Певица впервые прокомментировала ситуацию перед выступлением в Лас-Вегасе. Перед тем, как исполнить песню Shallow, которую на многих мероприятиях она исполняла с Купером, Гага сказала: «Будьте тактичны или отвалите».

Напомним, отношения Купера и Шейк длились четыре года, у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Hubert Boesl, AdMedia/ Global Look press

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