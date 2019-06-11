Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера

В начале стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер все же расстались. Слухи о том, что у самой красивой пары Голливуда не все в порядке, ходили давно. Однако ни актер, ни супермодель информацию не комментируют до сих пор.
Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Певица впервые прокомментировала ситуацию перед выступлением в Лас-Вегасе. Перед тем, как исполнить песню Shallow, которую на многих мероприятиях она исполняла с Купером, Гага сказала: «Будьте тактичны или отвалите».
Напомним, отношения Купера и Шейк длились четыре года, у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Hubert Boesl, AdMedia/ Global Look press
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