Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера

Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».

Певица впервые прокомментировала ситуацию перед выступлением в Лас-Вегасе. Перед тем, как исполнить песню Shallow, которую на многих мероприятиях она исполняла с Купером, Гага сказала: «Будьте тактичны или отвалите».