Бузова тяжело переживает отмену спектакля с ее участием во МХАТе: «Отплакала все эмоции»

Известие о том, что первая театральная постановка, в которой приняла участие экс-ведущая «Дома-2», будет навсегда снята из репертуара МХАТа имени М. Горького, потрясло Ольгу. Мало того, новость сама по себе была трагической для певицы, так и еще стала для нее полной неожиданностью. Она вовсю участвовала в репетициях и готовилась к новому выступлению.

Информацию о полном снятии спектакля «Чудесный грузин» артистка узнала, как и все мы, через Интернет. «Это было неожиданно, потому что в субботу около шести часов я тренировалась со всей труппой. Мы проходили все по словам, по точкам, у меня были занятия по вокалу. И с утра, когда я проснулась и увидела, что происходит в медиапространстве, — конечно, для меня это было полнейшим шоком», — рассказала она в программе «Пятого канала» «Светская хроника».

После печальной новости Ольга Бузова не стала сдерживать эмоции и дала волю слезам. «Я уже переплакала, отплакала все свои эмоции. Сейчас были у меня, голос начинает дрожать», — искренне делится телеведущая.

Однако оставлять данную проблему безнаказанной исполнительница хита «Танцуй под Бузову» не намерена. Певица планирует обратиться в суд с целью вернуть все неоплаченные ей театром гонорары. «Я буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — сообщила она журналистам.