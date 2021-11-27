Лазарев отдыхает с детьми в роскошном отеле стоимостью около 400 тыс рублей за ночь

Презентабельный пятизвездочный отель с частным пляжем и виллами располагается в районе острова Саадият в нескольких километрах от Абу-Даби. В пользовании гостей 378 роскошных номеров и вилл, спа-центр, аквапарк и бассейн с искусственными волнами.

Стоимость проживания в этом солнечном месте, где любое желание постояльцев будет исполнено, варьируется от 40 тысяч рублей за самый скромный номер до 380 тысяч за пользование виллой с собственным бассейном и несколькими спальнями.

Сергей обожает проводить время со своими детьми. Артист с 7-летним Никитой и 3-летней Анной не просто валялись на пляже или купались в бассейне, а посетили также парк аттракционов на территории отеля. Лазарев катался на детских каруселях и радовался как ребенок вместе с наследниками.

Певец старается как можно чаще путешествовать вместе со своими детьми, а старшего Никиту всегда берет с собой на гастроли. Недавно мы писали, как весело семья Лазаревых отдохнула в Турции.