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Латексные велосипедки и корсет из карбона: Бузова примерила футуристичный образ

Инстадива Ольга Бузова удивила подписчиков необычным для себя образом. 35-летняя телеведущая ссменила привычные платья в пол с провокационными разрезами и шпильки на литой корсет с глянцевым отливом и велосипедки с подвязками, сидящими на ней словно вторая кожа. Впрочем, мнения подписчиков разделились.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инстадива Ольга Бузова

Фото: Instagram

Поющая телеведущая Ольга Бузова удивила своих подписчиков непривычным, футуристичным образом. Вместо традиционного шелка и атласа 35-летняя инстадива примерила пластик и латекс. Звзеда поделилась кадром, на котором предстала в литом корсете из карбона с глянцевым отливом и облегающих велосипедках с подвязками.

Дерзкий и непривычный образ ведущей, однако, оценили не все. Среди по большей части комплиментарных отзывов встречались и негативные комментарии. Так некоторым не понравился испуганный взгляд Ольги, а другие не уловили изюминки образа. А вот шоумен Тимур Батрудинов даже призвал Бузову «стать его», оставив смайл в виде сердца.

Кстати, ранее Ольга Бузова уже поразила поклонников новым увлечением. Телезвезда решила заняться танцами на пилоне. Артистка не побоялась выложить кадры с одного из своих первых занятий, где ей не удается повторить практически ни одного элемента.

Фото и видео: @buzova86/Instagram