Латексные велосипедки и корсет из карбона: Бузова примерила футуристичный образ
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Поющая телеведущая Ольга Бузова удивила своих подписчиков непривычным, футуристичным образом. Вместо традиционного шелка и атласа 35-летняя инстадива примерила пластик и латекс. Звзеда поделилась кадром, на котором предстала в литом корсете из карбона с глянцевым отливом и облегающих велосипедках с подвязками.
Дерзкий и непривычный образ ведущей, однако, оценили не все. Среди по большей части комплиментарных отзывов встречались и негативные комментарии. Так некоторым не понравился испуганный взгляд Ольги, а другие не уловили изюминки образа. А вот шоумен Тимур Батрудинов даже призвал Бузову «стать его», оставив смайл в виде сердца.
Кстати, ранее Ольга Бузова уже поразила поклонников новым увлечением. Телезвезда решила заняться танцами на пилоне. Артистка не побоялась выложить кадры с одного из своих первых занятий, где ей не удается повторить практически ни одного элемента.
Фото и видео: @buzova86/Instagram