Латексные велосипедки и корсет из карбона: Бузова примерила футуристичный образ

Дерзкий и непривычный образ ведущей, однако, оценили не все. Среди по большей части комплиментарных отзывов встречались и негативные комментарии. Так некоторым не понравился испуганный взгляд Ольги, а другие не уловили изюминки образа. А вот шоумен Тимур Батрудинов даже призвал Бузову «стать его», оставив смайл в виде сердца.