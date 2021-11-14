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Латекс, цепи, темная помада: звезда «Кухни» Мария Горбань примерила инфернальный образ

Актриса Мария Горбань поделилась портретом в дерзком total black. Артистка предстала в атласном мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте и дополнила образ латексными ботфортами на платформе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Мария Горбань

Фото: Instagram

Актриса Мария Горбань поделилась снимком в дерзком образе. Черное мини-платье из атласа с открытой зоной декольте и того же цвета латексные ботфорты на мощном протекторе 34-летняя звезда сериала «Кухня» дополнила металлическим ожерельем, напоминающим цепь с крупными звеньями и длинными серьгами.

Макияж звезде сделали с акцентом на губы, выделив их как темно-сливовым оттенком помады, так и подчеркиванием скул.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. «Маша, ты шикарная, божественная, дьяволица!»; «Красота неописуемая»; «Вы очень красивая девушка»; «Женщина-вамп!» — написали поклонники Марии Горбань.

Ранее мы писали о том, что Мария Горбань приобрела себе одну из самых модных сумок сезона. На эту покупку звезда потратила почти 200 тысяч рублей.

Фото и видео: @gorban_masha/Instagram

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