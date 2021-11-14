Латекс, цепи, темная помада: звезда «Кухни» Мария Горбань примерила инфернальный образ

Актриса Мария Горбань поделилась снимком в дерзком образе. Черное мини-платье из атласа с открытой зоной декольте и того же цвета латексные ботфорты на мощном протекторе 34-летняя звезда сериала «Кухня» дополнила металлическим ожерельем, напоминающим цепь с крупными звеньями и длинными серьгами.

Макияж звезде сделали с акцентом на губы, выделив их как темно-сливовым оттенком помады, так и подчеркиванием скул.