Латекс, цепи, темная помада: звезда «Кухни» Мария Горбань примерила инфернальный образ
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса Мария Горбань поделилась снимком в дерзком образе. Черное мини-платье из атласа с открытой зоной декольте и того же цвета латексные ботфорты на мощном протекторе 34-летняя звезда сериала «Кухня» дополнила металлическим ожерельем, напоминающим цепь с крупными звеньями и длинными серьгами.
Макияж звезде сделали с акцентом на губы, выделив их как темно-сливовым оттенком помады, так и подчеркиванием скул.
Реакция подписчиков не заставила себя ждать. «Маша, ты шикарная, божественная, дьяволица!»; «Красота неописуемая»; «Вы очень красивая девушка»; «Женщина-вамп!» — написали поклонники Марии Горбань.
Ранее мы писали о том, что Мария Горбань приобрела себе одну из самых модных сумок сезона. На эту покупку звезда потратила почти 200 тысяч рублей.
Фото и видео: @gorban_masha/Instagram