Мария Горбань спустила 199 500 рублей на модную сумку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @gorban_masha
Образ выстроен вокруг денима, оттенков охры и карамели. В главной роли — объемное пальто с деталями из клетки, которым вторит головной убор — остромодная теплая панама. В тон — брутальные ботинки на тракторной подошве, которые спасут, если даже осенью вы не хотите прятать светлые джинсы в дальний ящик. Завершает аутфит узнаваемый аксессуар — знаковая для бренда Loewe сумка Puzzle стоимостью 199 500 рублей. И, конечно же, бессменный спутник путешествий селебрити — чемодан Louis Vuitton.
Фото: Instagram @gorban_masha
Ранее мы рассказывали о самых актуальных головных уборах сезона. В числе фаворитов — дутые панамы, фетровые бейсболки, вязаные бини и не только. Подробный модный гид, а также способы вписать любой аксессуар в образ ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @gorban_masha