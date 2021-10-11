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Мария Горбань спустила 199 500 рублей на модную сумку

В начале августа Мария Горбань родила второго ребенка — мальчика Нилана. В это трудно поверить: уже после выписки из роддома в Майами 34-летняя актриса хвасталась фигурой в микрошортах и комбинациях из летящего шелка, да и к делам вернулась максимально быстро. Звезда «Кухни» отправилась в Санкт-Петербург и показала идеальный расслабленный аутфит для путешествий (и не только). Разбираем подробнее!