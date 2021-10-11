passion.ru
1 мин.

Мария Горбань спустила 199 500 рублей на модную сумку

В начале августа Мария Горбань родила второго ребенка — мальчика Нилана. В это трудно поверить: уже после выписки из роддома в Майами 34-летняя актриса хвасталась фигурой в микрошортах и комбинациях из летящего шелка, да и к делам вернулась максимально быстро. Звезда «Кухни» отправилась в Санкт-Петербург и показала идеальный расслабленный аутфит для путешествий (и не только). Разбираем подробнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Мария Горбань

Фото: Instagram @gorban_masha

Образ выстроен вокруг денима, оттенков охры и карамели. В главной роли — объемное пальто с деталями из клетки, которым вторит головной убор — остромодная теплая панама. В тон — брутальные ботинки на тракторной подошве, которые спасут, если даже осенью вы не хотите прятать светлые джинсы в дальний ящик. Завершает аутфит узнаваемый аксессуар — знаковая для бренда Loewe сумка Puzzle стоимостью 199 500 рублей. И, конечно же, бессменный спутник путешествий селебрити — чемодан Louis Vuitton.

Мария Горбань

Мария Горбань

Фото: Instagram @gorban_masha

Ранее мы рассказывали о самых актуальных головных уборах сезона. В числе фаворитов — дутые панамы, фетровые бейсболки, вязаные бини и не только. Подробный модный гид, а также способы вписать любой аксессуар в образ ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @gorban_masha