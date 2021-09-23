Лариса Гузеева рассказала, как ее вытащили с того света
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Фото: @larisa_guzeeva
Лариса Гузеева в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней в юности — телеведущая едва не умерла, ее с трудом успели спасти.
«Я приехала к мамочке на каникулы, и у меня болел живот. Местный фельдшер заявил, что у меня внематочная беременность, хотя этого просто не могло быть», — отмечает она.
Как рассказывает Гузеева, в тот день у ее мамы была подруга, которая заявила, что она вся белая. И хотя она попыталась успокоить маму, ночью ее увезли в больницу. Ей было очень плохо.
«Я умирала, — рассказывала она. — Меня вскрывали. И пока я была на операции, мамочку вызвали в больницу — пока жива — чтобы попрощаться».
По дороге в больницу маму звезды очень напугал священник — встретить его в такой ситуации — плохая примета. Однако, к счастью, все обошлось.
Она призналась, что после операции ей очень хотелось курить — настолько, что она попросила сигарету у женщины из соседней палаты и ушла в туалет. Врач, которую она встретила по пути, отругала ее — она спасала ей жизнь на протяжении двух суток, и позвонила ее маме. А приехавшая в больницу мама стала плакать.
Лариса Гузеева добавила, что боится смерти. Она отметила, что не знает, что будет после нее, но очень надеется, что ничего.
Фото: Instagram, Global Look Press