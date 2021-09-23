Лариса Гузеева рассказала, как ее вытащили с того света

Лариса Гузеева в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней в юности — телеведущая едва не умерла, ее с трудом успели спасти.

«Я приехала к мамочке на каникулы, и у меня болел живот. Местный фельдшер заявил, что у меня внематочная беременность, хотя этого просто не могло быть», — отмечает она.

Как рассказывает Гузеева, в тот день у ее мамы была подруга, которая заявила, что она вся белая. И хотя она попыталась успокоить маму, ночью ее увезли в больницу. Ей было очень плохо.