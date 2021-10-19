passion.ru
1 мин.

Лариса Гузеева учится жить заново после ковида: «Пересмотрела все, что было "до"»

Российская актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Лариса Гузеева уже несколько недель борется с коронавирусной инфекцией. На своей странице в Instagram ведущая подробно рассказала о своем состоянии. Звезда призналась, что это время было для нее сложным и многому научило.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Актриса Лариса Гузеева

Фото: @larisa_guzeeva/Instagram

«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — написала актриса.

Лариса Гузеева вспоминает время до болезни

Лариса Гузеева была госпитализирована в столичную Коммунарку в конце сентября с поражением легких 65%. На протяжении трех недель за звездой наблюдали врачи и делали все возможное, чтобы она скорее пошла на поправку.

Актриса периодически выходила на связь с подписчиками и показывала, как проводит время в больнице.

Фото и видео: Instagram