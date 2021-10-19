Лариса Гузеева учится жить заново после ковида: «Пересмотрела все, что было "до"»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva/Instagram
«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — написала актриса.
Лариса Гузеева была госпитализирована в столичную Коммунарку в конце сентября с поражением легких 65%. На протяжении трех недель за звездой наблюдали врачи и делали все возможное, чтобы она скорее пошла на поправку.
Актриса периодически выходила на связь с подписчиками и показывала, как проводит время в больнице.
Фото и видео: Instagram