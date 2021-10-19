Лариса Гузеева учится жить заново после ковида: «Пересмотрела все, что было "до"»

Лариса Гузеева была госпитализирована в столичную Коммунарку в конце сентября с поражением легких 65%. На протяжении трех недель за звездой наблюдали врачи и делали все возможное, чтобы она скорее пошла на поправку.

Актриса периодически выходила на связь с подписчиками и показывала, как проводит время в больнице.