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Гузеева впервые вышла на связь после госпитализации с ковидом
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева две недели назад была доставлена в больницу с коронавирусом и поражением легких на 50%. Долгое время звезда не появлялась в социальных сетях и не выходила на связь с подписчиками. Накануне вечером актриса добавила несколько видео в свой Instagram, впервые после госпитализации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @larisa_guzeeva/Instagram
Лариса Гузеева поделилась видео из больничной палаты на котором она смотрит знаменитый советский мультфильм «Котенок Гав». Актриса показала сцену, где щенок и котенок делят сосиску. Поклонники звезды были рады ее возвращению, что, судя по всему, говорит о том, что актрисе становиться лучше.
Лариса Гузеева опубликовала Stories впервые после госпитализации
«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — писала сразу после госпитализации актриса.
В пятницу «КП» сообщил, что состояние звезды стабильное, она находиться на лечении в терапевтическом отделении и жалуется на отдышку.
Напомним, что 27 сентября стало известно о том, что 62-летняя актриса Лариса Гузеева доставлена в больницу с коронавирусом.
Фото и видео: Instagram
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