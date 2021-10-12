Гузеева впервые вышла на связь после госпитализации с ковидом

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — писала сразу после госпитализации актриса.

В пятницу «КП» сообщил, что состояние звезды стабильное, она находиться на лечении в терапевтическом отделении и жалуется на отдышку.

Напомним, что 27 сентября стало известно о том, что 62-летняя актриса Лариса Гузеева доставлена в больницу с коронавирусом.