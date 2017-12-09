Лариса Гузеева откровенно о тяжелых буднях артистки: «Мой муж не богатый человек»
Поклонники Ларисы Гузеевой всегда рады видеть ее на телеэкранах. В недавнем интервью звезда призналась, что не может бросить работу, и откровенно рассказала о семейном быте.
«Я ни дня не сидела на шее, не знаю, что это такое. Не с чем сравнивать. Может, это такая прекрасная жизнь, когда тебе бросают к ногам все и ты не выкраиваешь. Мой муж не богатый человек, а работающий. Он средний класс, у него своего бизнеса нет уже лет 10–12. Он получает зарплату, среднюю. Сегодня в семье если не жулики, должны трудиться оба. Когда один дома сидит, то вряд ли семья сможет себе что-то особо позволить», — сообщила она в разговоре с корреспондентом «Антенны». За семейный бюджет отвечает супруг артистки, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Гузеева призналась, что если бы сильно захотела, то, конечно, смогла бы бросить работу. «Но это же моя профессия, что мне тогда делать — сидеть и печь пироги? Не два раза в месяц, а 15? Зачем? Я получила образование, прошла и Крым, и "рым", сделала карьеру и что сесть и заглядывать теперь детям в глаза? Нет, нет и нет. Это мой самый страшный сон. <...> Лиши нас возможности выходить на сцену, на площадку, мы потеряемся. Это я сейчас рассказываю: ой, тяжелые будни "замученной" артистки. Но если бы у меня не было работы, то я бы спилась», — призналась она.
Когда Гузеева бывает дома, она с удовольствием и много готовит, варит фирменные щи с гусем. Коронное блюдо звезды — французский пирог с мясом. «Хожу прямо в ночнушке по дому, пахнет так вкусно. На этот пирог уходят сутки, и меня это отвлекает. Думаю только, как нарезать овощи, сделать тесто. Главное — в это время подружек не звать, приедут со своими проблемами, а мне не до них. Готовлю я промышленными масштабами, потому что родственников много, все любят мою еду. У меня десятилитровые кастрюли дома. Потому что мало ли кто зайдет. Но это мне не в тягость. Когда уезжаю на гастроли, делаю своим два таких огромных пирога. А потом звоню и вскрываю мозг: ну вы поели или нет», — рассказала звезда.
«Лучшая помощь от Игоря — не мешать. И не устраивать кавардак. У него очень много документов, бумаг, ключей. И вечно он их везде разбрасывает. Стулья вместо вешалок, стол бумагами завален. У него уже и отдельный гардероб, но все равно все где-то валяется, висит. Я это ненавижу», — пожаловалась она на мужа.
Супруг для Ларисы — тихая гавань. Она познакомилась с ним более 40 лет назад, но мужчину разглядела в нем спустя 20 лет. «Приехать, включить классный фильм, смотреть его вместе, планировать, куда поедем отдыхать, пройтись вместе с мужем по детям, поржать, обсудить все. Вот такие у нас с ним очень глубокие, даже дружеские отношения, и чувства есть, но вот этого больше. Но предложи я сейчас эту модель, которая для меня органична и гармонична, своей 17-летней дочери, она скажет: боже, замените расстрелом. Так что всему свое время», — размышляет она.
С детьми у Ларисы дружеские отношения. Своей 17-летней дочери Леле она сказала: поддержит во всем. Ее сын Георгий с ранних лет встречается с девушкой Аней, ее будущая свекровь воспитывает так же, как и дочь: «Я сразу сказала Леле: аборт делать не дам ни Аньке, ни тебе. Поэтому ты должна понимать, что каждый мужчина, который появляется в твоей жизни, он потенциальный отец твоего ребенка. На всю жизнь. И он не должен потом мотать тебе нервы». Сама она, по ее признанию, выходила замуж только беременной.
«Я за ранние браки, пусть женятся, выходят замуж, рожают детей. Не получится, не дай бог, ничего страшного, мы с папой есть, подстрахуем. А как по-другому? Что вышла замуж за идиота — терпи, зачем к мамке прибежала, хвост поджала? Это надо быть каким дураком-родителем. Сейчас любят и хотят детей — пусть. И ранние дети хорошо, и поздние тоже. Какая разница? Это не имеет никакого значения», — подытожила артистка.
Фото: instagram