58-летняя Лариса Гузеева рассказала о своей жизни, воспитании детей, и объяснила, почему она против абортов.

Поклонники Ларисы Гузеевой всегда рады видеть ее на телеэкранах. В недавнем интервью звезда призналась, что не может бросить работу, и откровенно рассказала о семейном быте.

«Я ни дня не сидела на шее, не знаю, что это такое. Не с чем сравнивать. Может, это такая прекрасная жизнь, когда тебе бросают к ногам все и ты не выкраиваешь. Мой муж не богатый человек, а работающий. Он средний класс, у него своего бизнеса нет уже лет 10–12. Он получает зарплату, среднюю. Сегодня в семье если не жулики, должны трудиться оба. Когда один дома сидит, то вряд ли семья сможет себе что-то особо позволить», — сообщила она в разговоре с корреспондентом «Антенны». За семейный бюджет отвечает супруг артистки, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Гузеева призналась, что если бы сильно захотела, то, конечно, смогла бы бросить работу. «Но это же моя профессия, что мне тогда делать — сидеть и печь пироги? Не два раза в месяц, а 15? Зачем? Я получила образование, прошла и Крым, и "рым", сделала карьеру и что сесть и заглядывать теперь детям в глаза? Нет, нет и нет. Это мой самый страшный сон. <...> Лиши нас возможности выходить на сцену, на площадку, мы потеряемся. Это я сейчас рассказываю: ой, тяжелые будни "замученной" артистки. Но если бы у меня не было работы, то я бы спилась», — призналась она.

Когда Гузеева бывает дома, она с удовольствием и много готовит, варит фирменные щи с гусем. Коронное блюдо звезды — французский пирог с мясом. «Хожу прямо в ночнушке по дому, пахнет так вкусно. На этот пирог уходят сутки, и меня это отвлекает. Думаю только, как нарезать овощи, сделать тесто. Главное — в это время подружек не звать, приедут со своими проблемами, а мне не до них. Готовлю я промышленными масштабами, потому что родственников много, все любят мою еду. У меня десятилитровые кастрюли дома. Потому что мало ли кто зайдет. Но это мне не в тягость. Когда уезжаю на гастроли, делаю своим два таких огромных пирога. А потом звоню и вскрываю мозг: ну вы поели или нет», — рассказала звезда.

«Лучшая помощь от Игоря — не мешать. И не устраивать кавардак. У него очень много документов, бумаг, ключей. И вечно он их везде разбрасывает. Стулья вместо вешалок, стол бумагами завален. У него уже и отдельный гардероб, но все равно все где-то валяется, висит. Я это ненавижу», — пожаловалась она на мужа.

Супруг для Ларисы — тихая гавань. Она познакомилась с ним более 40 лет назад, но мужчину разглядела в нем спустя 20 лет. «Приехать, включить классный фильм, смотреть его вместе, планировать, куда поедем отдыхать, пройтись вместе с мужем по детям, поржать, обсудить все. Вот такие у нас с ним очень глубокие, даже дружеские отношения, и чувства есть, но вот этого больше. Но предложи я сейчас эту модель, которая для меня органична и гармонична, своей 17-летней дочери, она скажет: боже, замените расстрелом. Так что всему свое время», — размышляет она.