Сын Ларисы Гузеевой Георгий готовится стать законным мужем. Как сообщает «СтарХит», молодой человек сделал своей девушке Анне предложение, и она ответила согласием.

Ведущая «Давай поженимся!» выбор сына одобряет и поддерживает очень теплые и доверительные отношения с будущей невесткой. В блоге Гузеевой можно встретить не одно фото с Анной, ведь они часто проводят время вместе.

Сама Лариса с нетерпением ждет внуков и надеется, что их будет много.

«Я жалею, что в свое время не родила десяток, и прошу молодых не повторять моих ошибок: двое детей – это очень мало!», - заявила она.