Лариса Гузеева хлестко ответила хейтерам с непрошеными советами: «Содрогнешься от брезгливости»
Фото: Starface
Лариса Гузеева стала ведущей новой семейной программы «На дачу!». В Instagram телеведущая делится с подписчиками фотографиями со съемок. И после каждого поста ей достается немало критики, ведь в кадре Лариса работает без защитной маски, ношение которой обязательно во время пандемии коронавируса.
И те, кому Лариса Гузеева не нравится, начинают давать ей непрошенные советы, хамить и даже учить жизни. Телеведущая известна, как острый на язык человек, и она не заставляет ждать своих хлестких ответов.
«Продолжая тему, замечу: самая обидчивая прослойка плохих людей — муки. Причем обоих полов и всех возрастов. Они вылезают мгновенно, выдавая себя с головой и помогая мне от них избавляться. Так что, мои дорогие подписчики, дышать нам становится легче. Иногда зайдешь на страницу бабушки-мука, содрогнешься от ужаса и брезгливости и удивишься совету, что я крашусЯ и одеваюсЯ не так. Ну и про советы быть добрее — будьте! А моим дорогим друзьям спасибо огромное за внимание и доброе отношение. Я работаю для вас», — написала Лариса Гузеева в микроблоге.
Ранее она жестко ответила всем, кто попрекнул ее в том, что она без маски. «Я работаю в кадре без маски, все остальное время я в маске и соблюдаю все меры безопасности», — несколько раз обратила она внимание хейтеров. При этом на фото видно, что Гузеева всегда в перчатках.
Фото: Instagram Ларисы Гузеевой, Starface, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: «На дачу!»
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