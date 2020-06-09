Лариса Гузеева хлестко ответила хейтерам с непрошеными советами: «Содрогнешься от брезгливости»

«Продолжая тему, замечу: самая обидчивая прослойка плохих людей — муки. Причем обоих полов и всех возрастов. Они вылезают мгновенно, выдавая себя с головой и помогая мне от них избавляться. Так что, мои дорогие подписчики, дышать нам становится легче. Иногда зайдешь на страницу бабушки-мука, содрогнешься от ужаса и брезгливости и удивишься совету, что я крашусЯ и одеваюсЯ не так. Ну и про советы быть добрее — будьте! А моим дорогим друзьям спасибо огромное за внимание и доброе отношение. Я работаю для вас», — написала Лариса Гузеева в микроблоге.

Ранее она жестко ответила всем, кто попрекнул ее в том, что она без маски. «Я работаю в кадре без маски, все остальное время я в маске и соблюдаю все меры безопасности», — несколько раз обратила она внимание хейтеров. При этом на фото видно, что Гузеева всегда в перчатках.