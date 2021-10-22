passion.ru
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Лариса Долина спровоцировала новый скандал с Валей Карнавал, вспомнив о старых обидах

После истории на шоу «Музыкалити» певица затаила обиду, и воспользовалась моментом припомнить молодой звезде этот инцидент, вставив строчку с рэпом в свое выступление.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Внучка Ларисы Долиной с подарком от Вали Карнавал

Фото: @larisa.dolina.official

Во фрагменте, который вставила Долина, прозвучали слова «карнавал закончится». Поклонники сразу заподозрили, что певица решила подколоть Валю.

Сама Карнавал на этот раз отреагировала на это и в своем блоге написала, что певица использует ее имя, чтобы привлечь к себе внимание.

«Честно, уже надоело. Люди считают отличным способом поддержание своей популярности за счет имени других», – написала Карнавал в сториз.

Поклонники при этом поддержали Валю – по мнению общественности, певице уровня Ларисы Долиной не стоит опускаться до детских разборок.

Ранее конфликт между Долиной и Карнавал возник после того, как молодая певица доказала, что сейчас не нужно специальное образование, чтобы стать звездой. Этот конфликт расколол шоу-бизнес на два лагеря, многие из звезд заступились на Валю, другие поддержали Карнавал.

Накануне Долина снова удивила своих поклонников роскошной фотосессией, на которой предстала в образе жгучей брюнетки.

Фото: Instagram