Лариса Долина спровоцировала новый скандал с Валей Карнавал, вспомнив о старых обидах

Во фрагменте, который вставила Долина, прозвучали слова «карнавал закончится». Поклонники сразу заподозрили, что певица решила подколоть Валю.

Сама Карнавал на этот раз отреагировала на это и в своем блоге написала, что певица использует ее имя, чтобы привлечь к себе внимание.

«Честно, уже надоело. Люди считают отличным способом поддержание своей популярности за счет имени других», – написала Карнавал в сториз.