Лариса Долина спровоцировала новый скандал с Валей Карнавал, вспомнив о старых обидах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official
Во фрагменте, который вставила Долина, прозвучали слова «карнавал закончится». Поклонники сразу заподозрили, что певица решила подколоть Валю.
Сама Карнавал на этот раз отреагировала на это и в своем блоге написала, что певица использует ее имя, чтобы привлечь к себе внимание.
«Честно, уже надоело. Люди считают отличным способом поддержание своей популярности за счет имени других», – написала Карнавал в сториз.
Поклонники при этом поддержали Валю – по мнению общественности, певице уровня Ларисы Долиной не стоит опускаться до детских разборок.
Ранее конфликт между Долиной и Карнавал возник после того, как молодая певица доказала, что сейчас не нужно специальное образование, чтобы стать звездой. Этот конфликт расколол шоу-бизнес на два лагеря, многие из звезд заступились на Валю, другие поддержали Карнавал.
Накануне Долина снова удивила своих поклонников роскошной фотосессией, на которой предстала в образе жгучей брюнетки.
Фото: Instagram