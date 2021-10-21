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Роковая красотка: Лариса Долина перевоплотилась в жгучую брюнетку с короткой стрижкой

Певица удивила своих поклонников новым дерзким образом, совершенно нехарактерным для нее. Эффектная фотосессия пришлась по душе подписчикам, и звезда собрала рекордное количество комплиментов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лариса Долина с премией

Фото: @larisa.dolina.official

Лариса Долина произвела огромное впечатление на своих поклонников — из блондинки она превратилась в роковую красотку брюнетку с каре и примерила роскошные сапоги на шпильке. На кадрах она появилась в шикарном длинном платье со смелым декольте, а дополнили образ изысканные украшения.

Образ Долиной вдохновил ее поклонниц — они оценили шарм, свежий и молодой вид, а также потрясающие длинные ноги певицы и засыпали ее комплиментами.

Ранее Лариса Долина оказалась в центре скандала — на одной из премий она примерила элегантное жемчужное колье, в котором вышла на сцену, однако потом его пришлось вернуть. Как оказалось, украшение стоимостью 4 миллиона рублей было предоставлено только для рекламы.

«О том, что после премии украшение нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с бартерным предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво», — объяснил дизайнер Джемал Махмудов, который готовил певицу на премию.

Фото: Instagram