Роковая красотка: Лариса Долина перевоплотилась в жгучую брюнетку с короткой стрижкой

Лариса Долина произвела огромное впечатление на своих поклонников — из блондинки она превратилась в роковую красотку брюнетку с каре и примерила роскошные сапоги на шпильке. На кадрах она появилась в шикарном длинном платье со смелым декольте, а дополнили образ изысканные украшения.

Образ Долиной вдохновил ее поклонниц — они оценили шарм, свежий и молодой вид, а также потрясающие длинные ноги певицы и засыпали ее комплиментами.