Роковая красотка: Лариса Долина перевоплотилась в жгучую брюнетку с короткой стрижкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official
Лариса Долина произвела огромное впечатление на своих поклонников — из блондинки она превратилась в роковую красотку брюнетку с каре и примерила роскошные сапоги на шпильке. На кадрах она появилась в шикарном длинном платье со смелым декольте, а дополнили образ изысканные украшения.
Образ Долиной вдохновил ее поклонниц — они оценили шарм, свежий и молодой вид, а также потрясающие длинные ноги певицы и засыпали ее комплиментами.
Ранее Лариса Долина оказалась в центре скандала — на одной из премий она примерила элегантное жемчужное колье, в котором вышла на сцену, однако потом его пришлось вернуть. Как оказалось, украшение стоимостью 4 миллиона рублей было предоставлено только для рекламы.
«О том, что после премии украшение нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с бартерным предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво», — объяснил дизайнер Джемал Махмудов, который готовил певицу на премию.
Фото: Instagram