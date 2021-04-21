Ничего не жалко: похорошевшая Лариса Долина потратила $1 млн на улучшение внешности
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official
Поклонники не устают восхищаться красотой звезды. Она похудела до 44 размера, носит современные наряды. Как уточнила Долина, она не прибегала к пластическим операциям и спортивным нагрузкам. Лариса отметила, что поменять внешность ее побудил предстоящий большой концерт. Фанаты не исключают, что причина кроется в личной жизни, которую Долина не любит разглашать.
«Я про свою личную жизнь не очень люблю рассказывать. Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну, и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов», — подчеркнула она. Артистка сдала кровь, анализы показали, что она может есть, а чего употреблять не стоит.
«У меня было промежуточное голодание. Довольно продолжительное — 19 часов. Только пью воду», — подчеркнула она в программе Doctor Style. Долина объяснила, что сценические образы придумывает себе сама, а стилисты помогают с деталями. Она призналась в любви к одежде из масс-маркета, иногда певице помогает дочь.
«Она мне посылает фотографии той или иной вещи, и я выбираю то, что мне понравилось. У нее у самой очень хороший вкус, она какое-то время работала в индустрии моды, поэтому я ей доверяю», — высказалась 65-летняя звезда.
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official, Starface, пресс-служба, Global Look Press
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