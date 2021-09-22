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Долина пришла на премию в жемчужном колье за 4 млн рублей и оказалась в центре скандала

Преображенная артистка в последнее время все чаще оказывается в центре событий. Так и вчера во время премии Trend People Awards, которая прошла в столице, вышла на сцену в фантастическом образе — черном изысканном платье, дополненном аксессуарами из жемчуга и бриллиантов. Главным украшением стала ее стройная фигура.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стройная Лариса Долина во время выступления

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

На мероприятии, во время которого награждали звезд и медийных персон за вклад в развитие общества и профессиональные достижения, свою заслуженную минуту славы получила и Лариса Долина. Правда, не обошлось без небольшого скандала.

Жемчужное колье, усыпанное бриллиантами и стоимостью в 4 миллиона рублей, певицу попросили снять и вернуть, как только она направилась к выходу после награждения. О том, что произошло, нам рассказал дизайнер Джемал Махмудов, который готовил look для певицы на премию: «Когда мы готовили платье для Ларисы Александровны, на нас вышел известный ювелирный дом, который участвовал в премии, и предложил дополнить образ своими украшениями. Долиной все понравилось, мы утвердили образ», — рассказал он.

Но каким же стало удивлением, когда оказалось, что ювелирный дом был готов предоставить украшение только для рекламы: «О том, что после премии украшение нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с бартерным предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво», — отметил стилист.

Представители ювелирного дома признались, что украшение очень дорогое и как подарок не рассматривалось. Как передает издание Super, Долина очень сожалеет по поводу участия в награждении премией и запретила организаторам публиковать фото с мероприятия.

Фото и видео: Global Look Press, Instagram/bledans