Долина пришла на премию в жемчужном колье за 4 млн рублей и оказалась в центре скандала

Жемчужное колье, усыпанное бриллиантами и стоимостью в 4 миллиона рублей, певицу попросили снять и вернуть, как только она направилась к выходу после награждения. О том, что произошло, нам рассказал дизайнер Джемал Махмудов, который готовил look для певицы на премию: «Когда мы готовили платье для Ларисы Александровны, на нас вышел известный ювелирный дом, который участвовал в премии, и предложил дополнить образ своими украшениями. Долиной все понравилось, мы утвердили образ», — рассказал он.

Но каким же стало удивлением, когда оказалось, что ювелирный дом был готов предоставить украшение только для рекламы: «О том, что после премии украшение нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с бартерным предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво», — отметил стилист.

Представители ювелирного дома признались, что украшение очень дорогое и как подарок не рассматривалось. Как передает издание Super, Долина очень сожалеет по поводу участия в награждении премией и запретила организаторам публиковать фото с мероприятия.