Лаконичный топ с декольте, легкая юбка: Юлия Такшина в изящном элегантном образе собрала комплименты фанатов
Фото: Starface
39-летняя Юлия Такшина, прославившаяся после съемок в сериале «Не родись красивой», опубликовала в социальной сети новые фото, на которых предстала в элегантном образе.
Юлия примерила лаконичный топ с декольте и на тонких бретелях, надела легкую юбку и крупные серьги. Волосы актриса собрала в стильную и элегантную высокую прическу. Поклонникам она предложила сделать выбор снимка, который им больше понравится.
«Каждое из 3-х фото по-своему замечательно, вы везде разная!», «Все», «Жизнерадостная», «Какая красивая», «№1. На этом фото вы естественная, не постановочная», «Все фотографии нравятся», — написали поклонники в комментариях, отметив, что не могут сделать выбор.
В каком бы виде Юлия Такшина ни появлялась на своей странице в Instagram, ее всегда ждет щедрая порция комплиментов. Подписчики отмечают, что она выглядит настолько хорошо и молодо, что ее можно принять за старшую сестру сыновей-подростков от Григория Антипенко.
А вам нравится Юлия, и какое фото из поста вы бы выбрали?
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной (@nicolas_4jc), Григория Антипенко, Starface
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