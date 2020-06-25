Лаконичный топ с декольте, легкая юбка: Юлия Такшина в изящном элегантном образе собрала комплименты фанатов

«Каждое из 3-х фото по-своему замечательно, вы везде разная!», «Все», «Жизнерадостная», «Какая красивая», «№1. На этом фото вы естественная, не постановочная», «Все фотографии нравятся», — написали поклонники в комментариях, отметив, что не могут сделать выбор.

В каком бы виде Юлия Такшина ни появлялась на своей странице в Instagram, ее всегда ждет щедрая порция комплиментов. Подписчики отмечают, что она выглядит настолько хорошо и молодо, что ее можно принять за старшую сестру сыновей-подростков от Григория Антипенко.

А вам нравится Юлия, и какое фото из поста вы бы выбрали?