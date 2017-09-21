«Лайк за смелость»: Василиса Володина показала стройные ноги и высокую грудь в стилизованном под гжель купальнике
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43-летняя Василиса Володина поделилась смелой фотографией
Воспоминания о лете и прекрасно проведенном отпуске вдохновляют астролога Василису Володину на новые откровенные посты в Instagram. На снимке, который звезда опубликовала сегодня, она запечатлена в стилизованном под гжель купальнике. Соблазнительная поза подчеркивает все прелести Василисы: стройные ноги, идеальные бедра, высокую грудь.
«Ставьте лайк за смелость девушке в купальнике! Начался новый лунный месяц, и я в ожидании новой жизни! Прекрасное чувство, что все только начинается, все впереди, столько важного предстоит», — написала русская красавица.
Не обошлось из без астрологического совета: «Именно сейчас есть смысл думать о том, что поменять, обновить, обустроить, улучшить и как сделать первый шаг в более счастливую сторону. Звезды не принуждают. Они сигналят нам, по какому сценарию пойдет ваша личная жизнь, если вы не задумаетесь об изменениях. И этот звездный сигнал – повод для действия».
А вы верите в гороскопы?
Фото: instagram.com