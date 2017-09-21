43-летняя Василиса Володина поделилась смелой фотографией

Воспоминания о лете и прекрасно проведенном отпуске вдохновляют астролога Василису Володину на новые откровенные посты в Instagram. На снимке, который звезда опубликовала сегодня, она запечатлена в стилизованном под гжель купальнике. Соблазнительная поза подчеркивает все прелести Василисы: стройные ноги, идеальные бедра, высокую грудь.

«Ставьте лайк за смелость девушке в купальнике! Начался новый лунный месяц, и я в ожидании новой жизни! Прекрасное чувство, что все только начинается, все впереди, столько важного предстоит», — написала русская красавица.