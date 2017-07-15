Астролог Василиса Володина продолжает делиться интимными видеозаписями и фотографиями

Многие звезды предпочитают пережидать дождливое московское лето в теплых странах. Известный астролог и телеведущая Василиса Володина — не исключение. Она выбрала греческий остров Крит, где все ее семейство, включая маленького сына, уже вторую неделю наслаждается солнцем.

На прошлой неделе Володина уже показывала фотографии в слитном купальнике. Тогда подписчики отметили стройную фигуру звезды, кокетливо замаскировавшей, возможно, неидеальный животик. Сегодня Василиса продемонстрировала, что и эта часть ее тела находится в отличном состоянии.