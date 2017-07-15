Как девочка! 43-летняя Василиса Володина похвасталась плоским животиком на отдыхе
Многие звезды предпочитают пережидать дождливое московское лето в теплых странах. Известный астролог и телеведущая Василиса Володина — не исключение. Она выбрала греческий остров Крит, где все ее семейство, включая маленького сына, уже вторую неделю наслаждается солнцем.
На прошлой неделе Володина уже показывала фотографии в слитном купальнике. Тогда подписчики отметили стройную фигуру звезды, кокетливо замаскировавшей, возможно, неидеальный животик. Сегодня Василиса продемонстрировала, что и эта часть ее тела находится в отличном состоянии.
Питание на греческой вилле сложно назвать диетическим. Тем не менее, ее обитателям удается сохранять тонус.
Стоит отметить, что личные фотографии редко появляются в блоге телеведущей, и именно поэтому они вызывают особый ажиотаж у ее подписчиков. Если обычные кадры собирают по 2-3 тысячи «лайков», то фотографии в купальнике — 10-15 тысяч. Видеоролик, на котором запечатлено ночное купание звезды и ее мужа, публика и вовсе позитивно «оценила» более 43 тысяч раз.
Фото: instagram.com