Lady in red: Тина Канделаки блеснула в роскошном красном платье с вырезом
Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru
Тина Канделаки продолжает делиться с поклонниками модными экспериментами. Сегодня в блоге телеведущей появился новый роскошный образ, по традиции яркий и сочный. Тина примерила элегантное и соблазнительное платье на тонких бретелях красного цвета, и выбрала туфли в тон наряду.
«Убедить себя в том, что большего тебе и не нужно, — это значит обнести свою зону комфорта непреодолимой стеной. К сожалению, такие люди начинают проклинать тех, кто не отказался от своих идеалов, поднялся выше, узнал больше и приобрел нечто лучшее. Ведь зависть и злость — это укол анестезии, позволяющий на время забыть о своей боли и об отказе от мечты. Не предавайте свои цели и не убеждайте себя в том, что и без них вам вполне хорошо», – написала она в подписи к посту.
Поклонникам очень понравился новый шикарный образ Тины:
«Вы потрясающая!», «Красивая», «Тина, выглядите просто шикарно», «Вы неповторимы», «Какая же Вы КРАСИВАЯ!!! Очень сексуальная», «Тина, вы прекрасна! Очень красивая женщина! Красный цвет! Идеал!».
Ранее Тина появилась в не менее элегантном total red-образе на мероприятии.
Фото: Instagram Тины Канделаки
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