Lady in red: Тина Канделаки блеснула в роскошном красном платье с вырезом

Тина Канделаки продолжает делиться с поклонниками модными экспериментами. Сегодня в блоге телеведущей появился новый роскошный образ, по традиции яркий и сочный. Тина примерила элегантное и соблазнительное платье на тонких бретелях красного цвета, и выбрала туфли в тон наряду.

«Убедить себя в том, что большего тебе и не нужно, — это значит обнести свою зону комфорта непреодолимой стеной. К сожалению, такие люди начинают проклинать тех, кто не отказался от своих идеалов, поднялся выше, узнал больше и приобрел нечто лучшее. Ведь зависть и злость — это укол анестезии, позволяющий на время забыть о своей боли и об отказе от мечты. Не предавайте свои цели и не убеждайте себя в том, что и без них вам вполне хорошо», – написала она в подписи к посту.