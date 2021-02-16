Лада Дэнс призналась, что тратит 100 тысяч рублей в месяц на свою внешность
Фото: Global Look Press
Поклонники Лады Дэнс часто интересуются ее бьюти-рутиной и ритуалами по уходу за собой. В беседе со «СтарХитом» звезда раскрыла все свои тайны.
По словам артистки, в основе всего стоит хороший сон не менее 10 часов и правильное питание. Спорт также занимает важную часть в жизни певицы: Лада предпочитает танцы на пилоне, плавание, бег по лесу по утрам с собакой. Такое начало дня дает позитив на весь день.
Многие считают, что исполнительница не раз посещала пластического хирурга, однако сама Лада Дэнс это отрицает и старается не реагировать на слухи. Как говорит звезда, ее красота — это генетика. А когда артистка решится на операцию или процедуру, то сообщит об этом.
Фото: Global Look Press
Певица сообщает, что любит посещать косметологов, среди которых она даже обзавелась друзьями. Увлажнение кожи — фаворит среди бьюти-процедур звезды. Лада Дэнс признается, что из всех процедур, она максимум колола гиалуроновую кислоту.
«В среднем трачу на себя около 100 тысяч рублей в месяц, не больше!» — делится исполнительница своими затратами по уходу за собой.
Лада Дэнс призывает всех женщин принимать себя и любить свою внешность. По словам артистки, в жизни и в красоте все должно быть в меру.
Напомним, что ранее Лада Дэнс примерила образ Кэрри Брэдшоу и призналась в страсти к туфлям.
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Фото: Global Look Press