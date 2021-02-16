Лада Дэнс призналась, что тратит 100 тысяч рублей в месяц на свою внешность

Поклонники Лады Дэнс часто интересуются ее бьюти-рутиной и ритуалами по уходу за собой. В беседе со «СтарХитом» звезда раскрыла все свои тайны.

По словам артистки, в основе всего стоит хороший сон не менее 10 часов и правильное питание. Спорт также занимает важную часть в жизни певицы: Лада предпочитает танцы на пилоне, плавание, бег по лесу по утрам с собакой. Такое начало дня дает позитив на весь день.

Многие считают, что исполнительница не раз посещала пластического хирурга, однако сама Лада Дэнс это отрицает и старается не реагировать на слухи. Как говорит звезда, ее красота — это генетика. А когда артистка решится на операцию или процедуру, то сообщит об этом.