Квартира у Арбата и дом за полтора миллиона долларов: какое наследство оставил Лановой

Народный артист СССР и России Василий Лановой скончался в четверг на 88 году жизни. Журналисты выяснили, какое наследство Лановой оставил своим родным.

Василию Лановому принадлежит квартира неподалеку от Арбата – он любил ходить до театра Вахтангова, где он работал, пешком. Как подсчитали журналисты Дни.ру, стоимость квартир в этом районе начинается от 15 миллионов рублей.

Кроме того, Лановой приобрел загородный дом в подмосковном поселке Внуково, по соседству с особняками Владимира Познера и Александра Абдулова. В свое время приобретение этого дома обошлась Лановому в миллион долларов, а теперь его стоимость возросла до полутора миллионов долларов.

Наследниками актера являются его супруга Ирина Купченко, а также сын Александр.

О смерти Василия Ланового стало известно ночью в четверг. Он скончался от осложнений после коронавируса. Днем ранее актер пережил клиническую смерть, врачам удалось вытащить его, однако организму не удалось справиться с инфекцией, и к ночи Лановой скончался.