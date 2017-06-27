Курортный роман? 39-летний Алексей Панин делится фотографиями с новой возлюбленной
О личной жизни скандально известного актера Алексея Панина ходят легенды. Сторонник свободной любви и оргий на нудистских пляжах — примерно таким его знают телезрители. Но в личном блоге он совсем иной: любящий отец, душа компании, влюбленный мужчина.
Именно влюбленным Алексея видят в последние несколько дней. Сейчас актер отдыхает с девятилетней дочкой Аней и веселой компанией друзей в Крыму — и делится фотографиями новой возлюбленной. «Симеиз. Вот так выглядит счастье», — так он подписал очередной кадр.
На вопросы актер отвечает уклончиво, поэтому какие именно отношения связывают пару — длительные, или это просто курортный роман — доподлинно неизвестно.
«Красивая пара», «Чем-то на Люсю похожа», «Очень похожа на вашу бывшую супругу», — оценили подписчики новую избранницу Панина.
Стоит отметить, что несмотря на наличие любви всей жизни, мужчина все же ни разу не был женат официально. С Юлией Юдинцевой, которая родила актеру дочь, он борется за право воспитывать девочку. В этой битве Алексей пока выигрывает.
Фото: instagram.com