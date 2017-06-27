Алексей Панин выглядит счастливым со своей новой избранницей

О личной жизни скандально известного актера Алексея Панина ходят легенды. Сторонник свободной любви и оргий на нудистских пляжах — примерно таким его знают телезрители. Но в личном блоге он совсем иной: любящий отец, душа компании, влюбленный мужчина.

Именно влюбленным Алексея видят в последние несколько дней. Сейчас актер отдыхает с девятилетней дочкой Аней и веселой компанией друзей в Крыму — и делится фотографиями новой возлюбленной. «Симеиз. Вот так выглядит счастье», — так он подписал очередной кадр.