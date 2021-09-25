Дерзкие кудри, челка и цветные лосины: Варнава снялась для глянца в образе из 70-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Актриса Екатерина Варнава удивила поклонников и коллег фотосессией, посвященной спортивной женской моде 70-х годов прошлого века. В фотопроекте для одного из отечественных глянцевых журналов 36-летняя артистка предстала в весьма аутентичном образе: цветные лосины, надетые поверх спортивные купальники и пышная прическа с мелкими кудряшками.
Образ звезды пришелся по вкусу не только ее фанатам, но и коллегам. Метко подобранной стилистикой и продуманными деталями восхитились в комментариях Мария Миногарова, Ида Галич, Теона Контридзе, Юлия Хлынина, Яна Расковалова и другие селебрити. «Ну вот же, на человека хоть похожа!», — пошутил шоумен Александр Гудков.
Недавно Екатерина Варнава откровенно рассказала об отношениях с режиссером Александром Молочниковым.
Фото и видео: @vitalikkmelnikovv / @li_ne_agency,@kativarnava/Instagram; East News