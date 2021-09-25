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Дерзкие кудри, челка и цветные лосины: Варнава снялась для глянца в образе из 70-х

Актриса кино и телевидения Екатерина Варнава восхитила коллег и подписчиков, поделившись кадрами тематической фотосессии для одного из российских глянцев журналов. Фотограф запечатлел 36-летнюю артистку в зале для аэробики, при этом для героини съемки подобрали образ в духе семидесятых. Спортивные купальники поверх цветных лосин, завязанные на поясе рубашки и шапка из мелких кудрей в качестве прически — Варнава вызвала восторг у подписчиков в соцсетях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Екатерина Варнава

Фото: East News Russia

Актриса Екатерина Варнава удивила поклонников и коллег фотосессией, посвященной спортивной женской моде 70-х годов прошлого века. В фотопроекте для одного из отечественных глянцевых журналов 36-летняя артистка предстала в весьма аутентичном образе: цветные лосины, надетые поверх спортивные купальники и пышная прическа с мелкими кудряшками.

Образ звезды пришелся по вкусу не только ее фанатам, но и коллегам. Метко подобранной стилистикой и продуманными деталями восхитились в комментариях Мария Миногарова, Ида Галич, Теона Контридзе, Юлия Хлынина, Яна Расковалова и другие селебрити. «Ну вот же, на человека хоть похожа!», — пошутил шоумен Александр Гудков.

Недавно Екатерина Варнава откровенно рассказала об отношениях с режиссером Александром Молочниковым.

Фото и видео: @vitalikkmelnikovv / @li_ne_agency,@kativarnava/Instagram; East News