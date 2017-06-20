Сегодня в семье Александра и Миланы Кержаковых — радостное событие. «Покрестили нашего сыночка», — рассказала молодая мама.
«Поздравляем с таким значимым событием в жизни вашей семьи! Теперь малыш под надежной защитой не только своей семьи, но и Ангела Хранителя! С Праздником! Спаси Господи», «Какое прекрасное событие!!!», «Пусть Бог хранит вашего малыша», — комментируют растроганные фанаты.
Напомним, что мальчик родился 10 апреля в одной из клиник Санкт-Петербурга. Для Александра он стал третим ребенком, а для Миланы — первенцем. О его рождении счастливый отец сообщил, разместив трогательное фото в своем блоге.
Фото: instagram.com