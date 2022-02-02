Кто заменит заболевшего коронавирусом Александра Маслякова на посту ведущего КВН
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Официальный аккаунт КВН в инстаграм разметил видеообращение Александра Маслякова. В своей речи он рассказал, что второй раз заболел коронавирусом и врачи очень советовали ему отлежаться дома.
«К сожалению, меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего», — сказал Масляков. Он отметил, что на первых играх, пока его нет, его заменят известные участники КВН и люди, не чужие игре. «И посмотрим, у кого как с ведением сложится все», — заключил идеолог проекта. Масляков поприветствовал «старичков» проекта, а также пожелал удачи командам, для которых 61 сезон игры станет первым.
Напомним, осенью Масляков признался, что задумывается о завершении карьеры ведущего. «Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — сказал тогда создатель КВН.
Несмотря на все слухи, которые ходят о закрытии программы, Масляков рассказал, что верит в будущее КВН, так как игра живет и запускает новые проекты.
Фото: GlobalLookPress
Видео: Instagram @kvnofficial