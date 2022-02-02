Кто заменит заболевшего коронавирусом Александра Маслякова на посту ведущего КВН

Напомним, осенью Масляков признался, что задумывается о завершении карьеры ведущего. «Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — сказал тогда создатель КВН.

Несмотря на все слухи, которые ходят о закрытии программы, Масляков рассказал, что верит в будущее КВН, так как игра живет и запускает новые проекты.